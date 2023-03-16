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Kars, Iğdır ve Ardahan'dan selden zarar gören Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek

AA

Kars, Iğdır ve Ardahan'dan selden zarar gören Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek

KARS/IĞDIR (AA) - Kars, Iğdır ve Ardahan'dan, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'a ekipler gönderildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla, sel ve depremin olumsuz etkilediği Şanlıurfa'daki hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere kentten 9 mühendis ve 3 şoför gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden de 4 arama kurtarma teknisyeni, 3 motopomp ve 1 arama kurtarma aracıyla Şanlıurfa'ya gönderildi.

Iğdır'dan ise Vali ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla selden etkilenen Adıyaman'a ekipler sevk edildi.

Yaşanan sel nedeniyle yapılacak çalışmalara katılmak üzere birer arama kurtarma aracı ve botu ile 3 personel Adıyaman'a yönlendirildi.

Ardahan'dan da bölgeye 2 arama kurtarma aracı ile 4 personel görevlendirildi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, kendisinin de bölgede görev yapacağını, ekibin birisinin Adıyaman'da, diğerinin Şanlıurfa'da olacağını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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