Kars'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Savaş Kılıç idaresindeki 36 D 0011 plakalı yolcu minibüsü, Halitpaşa Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü önünde Akif Zerman yönetimindeki 42 RM 484 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ters dönen araçtan çıkardığı sürücü Akif ile aynı aileden Atif, Meliha, Femra ve 7 yaşındaki Defne Yaprak Zerman, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 56 yaşındaki Femra Zerman, kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü Kılıç, gözaltına alındı.





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