Selim-Göle kara yolu 4 ay sonra ulaşıma açıldı

Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, yaklaşık 4 ay sonra ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Aralık 2022'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı bulunan yolda biriken karları iş makineleriyle temizledi.

Karla mücadele çalışmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.