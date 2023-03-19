Selim-Göle kara yolu 4 ay sonra ulaşıma açıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, yaklaşık 4 ay sonra ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Aralık 2022'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı bulunan yolda biriken karları iş makineleriyle temizledi.
Karla mücadele çalışmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.