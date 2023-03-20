Kars, Ardahan ve Ağrı'da nevruz kutlaması

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KARS (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Kars'ta tren garı çevresinde düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP İl Başkanı Cengiz Anli katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da ise Kongre Caddesi'ndeki PTT Kavşağı'nda etkinlik yapıldı.

Konuşmalarının ardından konser verildi, nevruz ateşi yakıldı.

- Ağrı

Ağrı'da da 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, HDP'nin Van Milletvekili Sezai Temelli ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir katıldı.

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