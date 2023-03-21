Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

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KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla sarıçam ormanları beyaza büründü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Çocuklar da kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

İlçe sakinlerinden Fevzi Cihangir, sabah beyaz örtü ile uyandıklarını, Sarıkamış'ın karla daha güzel olduğunu söyledi.

Ardahan'da da yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Posof ilçe merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

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