Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında

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KARS (AA) - Komandoların, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, ilkbaharın gelmesiyle Çemçe-Madur bölgesindeki operasyonlara hız verdi.

Çok sayıda komando, teröristlerin kullanabileceği mağara, sığınak ile geçiş güzergahlarında arama ve tarama faaliyeti yürütüyor.

Terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla hız kesmeden sürdüren jandarma, halkın huzur ve güveni, asayişin temini için yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam ediyor.

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