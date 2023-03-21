İzmir'den Kars'a yolcu otobüsüyle ruhsatsız silah gönderen kişi tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada kıyafetlerin arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi, konuyla ilgili İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah kaçakçılarına yönelik ortak çalışma yaptı.

İzmir'den Kars'a otobüsle ruhsatsız silah gönderileceğinin belirlenmesi üzerine ekipler, uygulama noktasında teknik ve fiziki takibe aldıkları bir otobüsü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, otobüsün bagaj kısmında yaptıkları aramada kıyafetlerin bulunduğu bir kutuda 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 şarjör ele geçirdi.

Silahları Kars'taki müşterilerine otobüsle gönderdiği belirlenen M.T. ise İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.

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