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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cıbıltepe'de kayak sezonu sona erdi

AA

Cıbıltepe'de kayak sezonu sona erdi

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 2022-2023 kayak sezonu sona erdi.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren kayak merkezi, her kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle yılbaşında misafir ağırlayamayan kayak merkezi, sezona 1 Şubat'ta başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle sakin günler geçiren merkezde kayak sezonu tamamlandı.

Yaklaşık iki ay açık kalan kayak merkezine gelen bazı kayakseverler, sezonun son kayağını yaptı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Ömer Taş, AA muhabirine, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden bir olan Cıbıltepe'de herhangi bir sorun olmadan sezonu tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre sezon başında geç kar yağdığını hatırlatan Taş, "Bu yıl istediğimiz kar yağmadı. Daha sonradan yeterince yağdı ama depremden dolayı üzüldük, bayağı sıkıntılar yaşadık. Kazasız belasız sezonumuzu kapattık. İnşallah önümüzdeki yıl kayakseverlerle buluşmak nasip olur." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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