Cıbıltepe'de kayak sezonu sona erdi

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KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 2022-2023 kayak sezonu sona erdi.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren kayak merkezi, her kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle yılbaşında misafir ağırlayamayan kayak merkezi, sezona 1 Şubat'ta başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle sakin günler geçiren merkezde kayak sezonu tamamlandı.

Yaklaşık iki ay açık kalan kayak merkezine gelen bazı kayakseverler, sezonun son kayağını yaptı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Ömer Taş, AA muhabirine, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden bir olan Cıbıltepe'de herhangi bir sorun olmadan sezonu tamamladıklarını söyledi.

Geçen yıllara göre sezon başında geç kar yağdığını hatırlatan Taş, "Bu yıl istediğimiz kar yağmadı. Daha sonradan yeterince yağdı ama depremden dolayı üzüldük, bayağı sıkıntılar yaşadık. Kazasız belasız sezonumuzu kapattık. İnşallah önümüzdeki yıl kayakseverlerle buluşmak nasip olur." dedi.

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