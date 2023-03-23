Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan market sahibi öldü

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde market işleten bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde market işleten V.B, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.B, ambulansla kaldırıldığı Digor Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

V.B'nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeyen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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