Kars'taki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde market işletmecisinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Digor'da market işletmecisi V. B'nin iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler E.T. ile E.R'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan aracı da kent merkezindeki bir adreste terk edilmiş buldu.

Ekipler, aracın İstanbul'dan kiralandığını ve kameralara yakalanılmaması çin plakalarının söküldüğünü tespit etti.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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