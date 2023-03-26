Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu, vefatının 18. yılında Kars'taki mezarı başında anıldı

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KARS (AA) - Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu için, vefatının 18. yılında Kars'taki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, halk ozanı ve devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu'nun kabri başında dua edildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı.

Törene Kars Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, belediye birim müdürleri, halk ozanları ve vatandaşlar katıldı.

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