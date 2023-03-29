Sarıkamış'ta çocuklar fidanları toprakla buluşturdu

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KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde çocuklar okullarının bahçesinde fidan dikti.



Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karakurt ve Hamamlı orman işletme şefliklerinin katkılarıyla Uzun Gazi Köyü İlköğretim Okulu'na sarıçam, ladin ve huş olmak üzere 300 fidan getirildi.



Orman işletme şefleri Önder Taş ve Keramettin Tezcan, çocuklara ormanın faydaları, çevre bilici ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.



Daha sonra işletme personeli ve öğretmenler, öğrencilerle okul bahçesinde açılan çukurlara fidan dikerek can suyu verdi.

Etkinliğin sonunda çocuklara dergi ve broşür hediye edildi.

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