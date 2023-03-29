Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı kaçtı

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KARS (AA) - Kağızman'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı kaçtı.

Şahindere Mahallesi Kars Caddesi'nde G.A, kız çocuğunu okula götürdüğü sırada boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile karşılaştı.

İkili bir süre tartıştıktan sonra A.A eşini darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine A.A, G.A'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan G.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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