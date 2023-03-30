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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kara yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara yoluna inen yaban domuzları sürü halinde görüntülendi.

Kars'ta kara yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kara yoluna inen yaban domuzları sürü halinde görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede etkili olan kar çevreyi beyaza bürüdü.

Karla kaplı arazide yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Hançerli düzüne inen yaban domuzları bir süre çayırlık alanda gezindikten sonra ilçe girişindeki kara yolundan geçti.

Bölgede yiyecek arayışının ardından yaban domuzları, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Bu arada bölgeye gelen angıt, saka kuşları ve kızıl şahinler yiyecek ararken görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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