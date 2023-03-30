GÜNCELLEME - Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Şahindere Mahallesi Kars Caddesi'nde dün KADES üzerinden gelen bildirim üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi G.A'yı yaraladıktan sonra kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla olaydan önce iki farklı firmadan 2 araç kiraladığı, ilk aracı olay yerinden kaçtıktan sonra boş bir alana bırakıp buradan diğer araç ile kaçmaya devam ettiği ve bu aracı da Paslı köyü kırsalına bıraktığı tespit edildi.

A.A, Ortaköy köyünde akrabasına ait kullanılmayan boş bir evde olayda kullandığı silahla saklanırken yakalandı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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