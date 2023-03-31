Kars Valiliği, Vali Öksüz'ün adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı

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KARS (AA) - Kars Valiliği, son günlerde Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Vali Öksüz'ün adını kullanıp vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı dolandırıcıların, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak, ihtiyaç sahiplerine solunum cihazı, tekerlekli sandalye alınması için yardım kampanyası adı altında iş adamı ve vatandaşlarımızdan para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

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