Kars'ta kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı

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KARS (AA) - Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı.

Tır sürücüsü Semih Sönmez, Batman'dan Kars'a asfalt getirdiklerini, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Saat 17.00'den beri burada kaldık, ekipler karla mücadele yapıyor, bu yıl kış ayında bu kadar kar yağmadı, nisan ayına geldik bu kadar kar olmazdı. 5 araç yola çıktık hepimiz yolda kaldık." dedi.





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