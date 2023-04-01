Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 tır kurtarıldı

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KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle dün yolda mahsur kalan 5 tır kurtarıldı.

Kentte dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle mahsur kalan 5 tırın kurtarılması çalışmaları tamamlandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu tırlar bulundukları yerden kurtarıldı.

Tır sürücüsü Faysal Bars, gazetecilere, yaklaşık 12 saat mahsur kaldıklarını ve bir tırın soğuk hava nedeniyle donduğunu söyledi.

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