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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 tır kurtarıldı

AA

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 tır kurtarıldı

KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle dün yolda mahsur kalan 5 tır kurtarıldı.

Kentte dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle mahsur kalan 5 tırın kurtarılması çalışmaları tamamlandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu tırlar bulundukları yerden kurtarıldı.

Tır sürücüsü Faysal Bars, gazetecilere, yaklaşık 12 saat mahsur kaldıklarını ve bir tırın soğuk hava nedeniyle donduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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