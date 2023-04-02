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Kars'ta "Türkiye'de deprem gerçeği ve Sarıkamış'ın depremselliği" konferansı

AA

Kars'ta "Türkiye'de deprem gerçeği ve Sarıkamış'ın depremselliği" konferansı

KARS (AA) - Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, Türkiye'de hem fayın yerini değiştirmenin hem de depremi önlemenin mümkün olmadığını belirterek, "Depremlerde can kaybının mesuliyetinin inşaat kusurlarına ait olması bize gerçekten ağır geliyor." dedi.

Prof. Dr. Bozkuş, Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen "Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Sarıkamış'ın Depremselliği" konulu konferansta, katılımcılara dünyada ve Türkiye'de deprem bölgeleri, fay hatları ve yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

İnsanlarda deprem gerçeği ve bilinci oluşturulmasının önemini vurgulayan Bozkuş, depremin de Türkiye'nin gerçeği ve beraber yaşamak zorunda olduğu bir doğal afet olduğunu söyledi.

Depremin önemini belirten Bozkuş, "Türkiye'nin depremselliğinin nedeni, güneyden kuzeye doğru Anadolu'yu Avrasya'ya doğru sıkıştıran Arabistan kıtasıyla, Afrika kıtalarının hareketleridir. Fiziğin bir kuralı vardır, sıkıştırdığınız bir madde kırılır yani kırılmak zorundadır." dedi.

Bozkuş, şunları kaydetti:

"Bölgede Kars merkez en az etkilenen ildir. Ancak ilçeler merkeze göre faylara yakınlıklarına göre farklı derecede etkilenecektir. Sarıkamış'ın köyler açısından baktığımızda deprem kesimi yüksek olan yerler Karaurgan ve ortasındaki köylerimiz. Bu köylerimizde 1983,1984 ve 2005 yıllarında depremler oldu. Bazı evlerimizde yıkılmalar oldu. Yani merkez üssüne yaklaştıkça risk artar, uzaklaştıkça risk azalır. Fayların büyüklüklerine göre depremlerin şiddetleri artar. Küçüklüklerine göre deprem şiddeti azalır. Depremlerde can kaybının mesuliyetinin inşaat kusurlarına ait olması bize gerçekten ağır geliyor. Biz ne fayın yerini değiştirebiliriz, ne depremi önleyebiliriz. Türkiye'nin büyük deprem kuşağı üzerinde yer aldığını, depremle birlikte nasıl yaşanması gerektiğini, çocuklara daha o sıralarda anlatmalıyız."

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