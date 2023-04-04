Kars'ta üniversite öğrencileri mama dağıtıp hayvanları besledi

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KARS (AA) - Kafkas Üniversitesi öğrencileri harçlıklarıyla aldığı mamaları vatandaşlara dağıtıp sahipsiz kedi ve köpekleri besledi.

Üniversite öğrencileri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla biriktirdikleri harçlıklarıyla kent merkezinde sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için yaklaşık 100 kilogram mama aldı.

Paketledikleri mamaları, sahipsiz hayvanları beslemeleri için vatandaşlara dağıtan öğrenciler, daha sonra kentte gördükleri sahipsiz kedi ve köpeklere mama verdi.

Öğrencilerden Gülen Yüksel, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için farkındalık olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlara daha fazla duyarlılık gösterilmesini isteyen Yüksel, "Bugün arkadaşlarımızla '4 Nisan Sokak Hayvanları Günü' olduğu için ücretsiz mama dağıtımı yaptık. Hayvanların sahipsiz olmadığını, onlara bakmamız gerektiğini anlatmak amacıyla bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

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