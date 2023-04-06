KKDGC Başkanı Harmankaya, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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KARS (AA) - Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Harmankaya, mesajında Anadolu Ajansının, İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin ilk haber ajansı olmasının yanında, Cumhuriyetin kuruluşu ile Milli Mücadele yıllarında, günümüzde de önemli görevler üstlendiğini ifade eden Harmankaya, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün meslektaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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