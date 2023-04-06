Karların eriyip çiçeklerin açtığı Sarıkamış, göçmen kuşları ağırlamaya başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle doğa canlanmaya, göçmen kuşlar gelmeye, çiçekler açmaya başladı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış'ta karların erimeye başlamasıyla Hançerli düzünde çiğdemler açarken Keklik vadisindeki buzla kaplı Keklik Şelalesinde buzlar çözülmeye, çayırlık alanlarda da büyük göletler oluşmaya başladı.

Buzların eridiği sulak alanlarda angıt, yeşilbaş ördekler yiyecek ararken, yırtıcı kuşlar da yeşilin tonlarını yansıtmaya başlayan doğada avlandı.

Bölgeye gelen göçmen kuşlardan yeşilbaş ördekler, angut, kızıl şahin, atmaca, kerkenez, ağaç kakan gibi birçok kuş türü doğayı hareketlendirdi.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, baharın gelmesiyle donan Keklik Şelalesi yeni çözülmeye başladığını, çiçeklerde bir canlanma ve leylek, angutlar gibi birçok kuşu türünü gördüklerini, bunları fotoğraflamaya çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.