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Kağızman'da şehit yakını ve gaziler için iftar programı düzenledi

AA

Kağızman'da şehit yakını ve gaziler için iftar programı düzenledi

KARS (AA) - Kağızman Kaymakamlığınca şehit yakını ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İlçede bir tesiste düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve tüm şehitler için dua edildi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, burada yaptığı konuşmada, bu vatan uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını, onların yakınlarını da emanet olarak gördüklerini belirtti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen depremzede aileleri de ziyaret ettiğini dile getiren Daştan, "Acılarını paylaşıyoruz ve imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle bu akşam şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz ile birlikte olmak istedik. Kaymakamlığımız diğer kurumlarımızla birlikte emrinizdedir." dedi.

Daha sonra Daştan, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Programda, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Melih Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı İlker Kar, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

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