Kağızman'da öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı

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KARS (AA) - Kağızman Halime-Aslan Yıldız İlkokul öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı.



Sınıf öğretmeni Serdar Aladağ'ın öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, 118 sayfa ve 30 hikayeden oluşan "Yüreğimizden Hikayeler-2 Umut" adlı hikaye kitabı çıktı.



Öğrenciler, kitabı imzalayıp Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner'e hediye etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, AA muhabirine, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla çalışmanın yapıldığını belirterek, "Çocukların özgüvenini sağlamayı umut ettiğimiz bir çalışma oldu. Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyor, çalışmaların artmasını temenni ediyorum." dedi.



Okul müdürü Önal Orhan da 2019 yılında öğrencilerin yazdığı hikayelerden ilk kitabın basıldığını ve ikinci kitabın da basımının yapıldığını anlattı.



Sınıf öğretmeni Serdar Aladağ ise kitabın veliler tarafından da çok beğenildiğini belirterek, süreçte destek olanlara teşekkür etti.



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