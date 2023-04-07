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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

AA

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece boyunca aralıklarla kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

KARS (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece boyunca aralıklarla kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzurum'da gece bir süre etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin açmasıyla karlar eridi.

Kars ise kar yağışıyla beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, ilkbaharda adeta kış mevsimi yaşandı.

Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.

Ardahan'da gece boyunca etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın aksamaması için gece boyu karla mücadele çalışması yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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