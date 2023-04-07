Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar etkili oldu

KARS (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece boyunca aralıklarla kar yağışı etkisini gösterdi.
Erzurum'da gece bir süre etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin açmasıyla karlar eridi.
Kars ise kar yağışıyla beyaza büründü.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, ilkbaharda adeta kış mevsimi yaşandı.
Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
Ardahan'da gece boyunca etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Karayolları ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın aksamaması için gece boyu karla mücadele çalışması yürüttü.