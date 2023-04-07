Kars Milli Eğitim Müdürlüğü depremzede öğrencilerle iftar yaptı

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KARS (AA) - Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem bölgesinden kente gelen öğrencilerle iftarda buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelerek yurda yerleştirilen öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Öğretmen Evi'nde "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, depremzede öğrenciler, aileleri, bazı il protokolü ve okul müdürleri katıldı.

Acay, burada yaptığı konuşmada, sıcak bir aile ortamında öğrencilerle iftar yaparak onlarla hasbihal etti.

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