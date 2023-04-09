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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

AA

Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı

KARS (AA) - Kars'ta her koşul ve şartta görev yapabilmek için eğitim alan özel harekat polisleri (PÖH), terör operasyonu tatbikatına katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla atış poligonunda yapılan eğitimlerde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli silah ve mühimmatların da kullanıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, bir otobüste teröristlerin bulunduğu bilgisini alan ekip operasyon düzenledi. "Ejder" ve "Kirpi" tipi zırhlı araçlarla otobüs durduruldu.

Ekipler kontrollü bir şekilde otobüsün etrafını sararak aldıkları güvenlik sonrası otobüste bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Atış teknikleriyle gerçek merminin kullanıldığı tatbikatta arazi taraması yapan ekiplerin operasyonu gerçeği arıtmadı.

- Görevlerini titizlikle yürütüyorlar

Mesleğe başlamadan aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars'ın zorlu coğrafyasında görev alan PÖH'ler, kentte terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla birçok operasyona katılan özel harekat polisleri, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini titizlikle yürütüyor.

Yıl içinde kentteki atış sahasında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancı eğitimlerini sürdüren, otobüs ve binalara yönelik operasyonların da tatbikatını gerçekleştiren özel harekat polisleri, bu eğitim ve tatbikatlar sayesinde her an göreve hazır şekilde bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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