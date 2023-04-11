Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.
Kars'ta gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kars-Ardahan kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sarıkamış ilçesinde de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İlçe merkezi sisle kaplanırken Sarıkamış-Kars kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Bu arada kuşlar, ağaçların tomurcuklarında beslenmeye çalıştı.
Ardahan'ın Posof ilçe merkezi sabah saatlerinde sisle kaplandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar kontrollü ilerledi.