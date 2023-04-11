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KARS (AA) - Kars'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, seçim günü alınacak tedbirlerin ele alındığını belirtti.

Tuna, seçim sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için yayımlanan kararların titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, ilçe kaymakamları ve bazı il protokolü katıldı.







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