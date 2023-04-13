Kağızman-Ağrı kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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KARS (AA) - Kars'ta dün başlayan ve zaman zaman yoğunluğu artıran kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bir minibüsü kurtardı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada kar ve buzlanma nedeniyle grup köy yollarındaki bazı araçlar kayarak yoldan çıktı.

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