Deprem bölgesinden döndüler, Kars kırsalında çocuklara bayramlık dağıtıyorlar

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KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK / ÖMER TARSUSLU - Kars'ta bir grup gönüllü, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmanın ardından döndükleri kentte köyleri gezerek çocuklara verdikleri oyuncak ve kıyafetlerle iki bayramı birden yaşatacak.

Ülkenin dört bir yanından kendilerine ulaştırılan oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Kars'ta köy köy gezerek çocuklara dağıtan "Bir Oyuncak Da Sen Ver" ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde çocukların yüzünü güldürdü.

Deprem bölgesinde çalışmasını tamamlayan ekip, Kars'a dönerek yaklaşan Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köyleri gezdi.

Dar gelirli ailelere erzak yardımı, engelli çocuklara ihtiyaç duydukları araçları da ulaştıran gönüllü ekip, yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri hediyelerle, Kağızman'ın Karakuş ve Tunçkaya köylerinde yaşayan 250 çocuğa bayram sürprizi yaptı.

Ekip üyeleri çocuklara oyuncak, bot, mont, kırtasiye malzemesi, şeker, bisküvi ve çikolatadan oluşan bayramlık dağıttı.

- Çocuklara iki bayram hediyesi

Kampanyanın sorumlularından Fatih Taş, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalara ara vermeksizin devam ettiklerini söyledi.

"Amacımız çocukları mutlu etmek, onlarla zaman geçirmek." diyen Taş, etkinlikleri genelde Kars'ta yaptıklarını ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra ağırlığı bu bölgeye verdiklerini belirtti.

Taş, deprem bölgesinde en ücra köylere gidip etkinlikler yaptıklarını, orada çocukların yaşanan travmayı üzerlerinden atmasına destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Tekrar Kars'a dönerek köyleri geçmeye çıktıklarını anlatan Taş, "Ramazan Bayramı geliyor ve 23 Nisan da bayrama denk geldi. Köydeki çocuklara bu nedenle bayram hediyesi getirdik, onlarla etkinlik yaptık. Amacımız onların mutlu olması, güzel vakit geçirmesi." diye konuştu.

Gönüllülerden avukat Fatmanur Yemenoğlu ise çocukları mutlu etmek için köy köy gezdiklerini dile getirdi.

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