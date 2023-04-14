Kars'ta 62 bin 200 öğrenci ara tatile girdi

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KARS (AA) - Kars'ta 62 bin 200 öğrenci ara tatil öncesi son derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 17-20 Nisan tarihlerini kapsayan ikinci ara tatil öncesi, 604 okulda, 3 bin 608 öğretmen, 3 bin 559 derslik ve 62 bin 200 öğrenci son derslerini yaptı.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İsmet Paşa İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Tuna, öğrencilerle sohbet ederek, ara tatilde boş zamanlarını değerlendirmeleri için kitap hediye etti.

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