Kars'ta AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

KARS (AA) - Kars'ta AK Parti'nin milletvekili adayları, düzenlenen programla tanıtıldı.

Harakani Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan adaylar, konvoy eşliğinde şehre geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programında konuşan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Türkiye'nin AK Parti iktidarında çok iyi yere geldiğini belirterek, "Türkiye öyle bir yere geldik ki dünyaya kafa tutan, Mavi Vatan'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapan. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sadece ülkesinin ve insanının menfaatini düşünen ve dünyadaki mazlum ve mağdurların menfaatini düşünen Recep Tayyip Erdoğan ile 21 yılda öyle bir yere geldik ki buna hamdediyoruz." dedi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem Kars Milletvekili adayı olan Yunus Kılıç da AK Parti dönemiyle Kars'a birçok hizmetin geldiğini vurguladı.

Muhalefetin milletvekili adaylarını eleştiren Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Kars'ın köylerinin yolunu bilmeyen, başka şehirlerden sanki bu şehirde aday yokmuş diye getirip aday yapanlarla mücadele edeceğiz. Bu şahısları biz Ankara'da görüyoruz, hizmet harici her şeyi yapıyorlar. Bunlar Halefoğlu köyünün yolunu bilmez ama Kandil'in yolunu bilirler. Biz Kandil'i bilenlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkenin kurucu değerlerini de bir tarafa bırakan, bu ülkenin bekasını, birliğini ve beraberliğini hiçe sayan, kendi gelecekleriyle alakalı her yolu mubah gören, ne söylerlerse söylesinler üzerine o masadan utanmadan kalkıp gelenlerle mücadele edeceğiz."

AK Parti İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ ise 14 Mayıs'ta Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecekleri yeni bir döneme hep birlikte giriş yapacaklarını dile getirdi.

AK Parti Kars Milletvekili adayı Adem Çalkın, seçmenden destek beklediğini belirterek, "AK Parti olarak büyük ve devasa projelerin, hizmetin partisiyiz. Savunmadan sanayiye, ulaşım ve sağlıktan dış politikaya, eğitimden tarıma, teknolojiden sosyal yardım ve desteklere kadar hem ülkemizde hem de serhat şehrimiz Kars'ta büyük hizmetler yaptık." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili adayı Serkant Aykul'un konuşmasının ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.

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