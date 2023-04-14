Kars emniyeti şehit aileleri, gazi ve depremzedelerle iftarda buluştu

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KARS (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Polis Evi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve eşi Ebru Sağdıç, katılımcıları kapıda karşıladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua okundu.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 178 yıldır hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeterek ülkenin huzurunu ve güvenliğini tesis etmeyi, kamu düzenini sağlamayı, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı canı pahasına fedakarca mücadele etmeyi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kendisine vazife edindiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin herkesi derinden üzdüğünü aktaran Sağdıç, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı gecede aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli aileleri ile deprem bölgesinden gelen ailelerimizle birlikteyiz. Sizlere devlet ve millet olarak sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. Her koşulda yanınızda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın, sizlerle bir araya gelmek bizim için her zaman onurdur, şereftir."

Programın ardından Sağdıç, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.





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