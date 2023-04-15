Kars'taki Keklik Vadisi'nde doğa canlandı

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KARS (AA) - Türkiye'nin yüksek yerleşim yerleri arasında olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde doğa canlanmaya başladı.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak ve karın ardından güneşin açmasıyla şırıl şırıl akan sular ve açan çiçeklerle doğa renklendi.

Keklik Vadisi'nde karların erimesiyle küçük şelaleler coştu. Güneşin sıcaklığıyla doğada görünmeye başlayan kelebekler, açan çiçeklerle buluştu.

Doğasever Burhan Bozyel, AA muhabirine kışı ve baharı aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Sular coştu, çiçeklerimiz yavaş yavaş açmaya başladı, şükür yaz geliyor." dedi.

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