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Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı

AA

Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı

KARS (AA) - Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralarla buluştu.

Sarıkamış'ta hava sıcaklığının artmasıyla karlar eridi, meralar çiçeklerle, kelebeklerle ve göçmen kuşlarla renklendi.

Besiciler uzun süre beslediği hayvanlarını meralara çıkartarak otlatmaya çalıştı.

İlçenin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Sarıkamış bölgesinde ise karların erimesiyle hayvanlarını otlatmaya çıkaran besicilerden Orhan Aydın, AA muhabirine, kışın sonunda meralara çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Hayvanların uzun bir süre ahırlarda kaldığını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımız içerideydi. Havaların ısınmasıyla hayvanlarımızı meraya bıraktık. Hayvanlar ne kadar içeride kalsalardı bizim için zarardır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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