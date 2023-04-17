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Kars'ta Eğitim-Bir-Sen üyeleri iftarda buluştu

AA

Kars'ta Eğitim-Bir-Sen üyeleri iftarda buluştu

KARS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Kars Şubesi ve sendikanın Kafkas Üniversitesindeki (KAÜ) üyeleri iftarda buluştu.

Sendikanın Kars şubesi ve üniversite temsilciliği tarafından bir tesiste organize edilen iftar programında üyeler bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Altun, Kafkas Üniversitesi temsilcisi Ayhan Koç, Prof. Dr. Selçuk Ural, Eğitim Fakültesi Dekanı Murat Daştan ve KAÜ Genel Sekreteri Zülfükar Gürboğa katıldı.

Şube Başkanı Altun, yapığı konuşmada, iftar programına katılan üye ve misafirlere teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırması, dostluk halkalarına yenilerinin eklenmesi açısından bu tür programlar son derece önemlidir." dedi.

Sendikanın üniversite temsilcisi Ayhan Koç da "Eğitim-Bir-Sen camiası olarak hak, emek ve özgürlük mücadelemizin yanında bu tür sosyal faaliyetler de bizim için son derece önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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