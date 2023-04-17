Kağızman'da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstiklal Alanı'ndaki seçim bürosunun açılışında, AK Parti döneminde Kağızman'a her alanda büyük yatırım yapıldığını söyledi.



İlçeye yapılan çalışmaları anlatan Arslan, "Kağızman'ın her tarafını sıcak asfalt yaparak vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtardık. 100 yataklı tam donanımlı bir hastane yaptık. Gençlerimiz boş vakitlerini spor yaparak geçirsinler diye ilçemize 500 kişilik spor salonu, 500 kişilik KYK öğrenci yurdu yaptık. Kars-Kağızman yolunun çoğu bitti azı kaldı o da bu yıl bitecek." dedi.

Konuşmaların ardından Arslan ve AK Parti milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın, Serkant Aykul ile İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ esnaf ziyareti yaptı.



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