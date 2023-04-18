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Sarıkamış'ta AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

AA

Sarıkamış'ta AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Caddesi üzerinde bulunan büronun açılışı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın, Serkant Aykul, İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ tarafından yapıldı.

Arslan, AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlatarak, Sarıkamış ilçesinde de bir çok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Milletvekili adayları da konuşma yaparak vatandaşlardan destek istedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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