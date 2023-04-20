Kars'ta baharın gelmesiyle çiftçiler tarlalarında çalışmalarını hızlandırdı

KARS (AA) - Tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla çiftçiler tarlalarını işlemeye başladı.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte, karların erimesiyle çiftçiler üretim için kolları sıvadı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Karslı çiftçiler, tarlalarında çalışmaları hızlandırdı.
Kurak geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle çiftçiler, arazilerini sürmek ve tohum ekimi için tarlalarının yolunu tuttu.
Satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tohumları toprakla buluşturuyor.
Ovalarda ekilen tarlalar drone ile görüntülendi.