Kars'ta çobanlar bayramda meralarda hayvan otlatıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanların meralarla buluştuğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlar, Ramazan Bayramı'nda da hayvan otlatmaya devam etti.

Yüksek kesimlerde kar, meralarda ise bahar havasının yaşandığı ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan çobanlar, bayramda da hayvanlarını otlattı.

Besici Kıyas Budak, AA muhabirine, meralarda karlar eridikten sonra hayvanları otlatmaya başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 aydır hayvanların ahırlarda olduğunu belirten Budak, "Bayramı çayırlarda geçiriyoruz, mecbur malımız, idaremiz budur. Herkes evinde biz de çayırlarda hayvanlarla beraber bayramı geçiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.