Sarıkamış'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Irak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kemelek, bayramların, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirtti.



Şehitler diyarı Sarıkamış'ta birlik beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Kemelek, "İnsanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bayramlar bir fırsat olarak görülmelidir. Bütün İslam aleminin, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hayali de bayramların insanlar arasındaki kardeşliğin, sevgi ve saygının perçinlendiği, birbirleriyle olan dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu söyledi.

Törenin ardından Kemelek, beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

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