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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kars'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kars'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

KARS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu ve amacının ne olduğunu herkesin çok iyi bildiğine dikkati çekerek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak bizim için önemli, biz böyle bir ittifak kurduk. Bizim kumar masalarıyla işimiz yok, önüne gelen herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilerek devlet idaresi olmaz" dedi.

Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın, Serkant Aykul, İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ tarafından yapıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin kişinin şehit olduğunu ve 650 bin civarında binanın yıkıldığını söyledi.

Depremin yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işin başında olduğunu ve herkesi sevk ettiğini anlatan Özhaseki, "Bakanlarımız, AFAD, Türkiye'deki tüm AK Parti'li belediyelerin tamamı oradaydı, halen de oradalar. Ana muhalefetin başındaki zatı muhterem yanına İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını alıyor özel jetlerle oraya gidiyorlar sonra selfiler çekiniyorlar, turistik gezi düzenliyorlar dönüp gidiyorlar. Biz işe, hizmete, oradaki ümmetin duasına talibiz ama onlar da görüntüye talipler, algı idaresi peşindeler." diye konuştu.

Özhaseki, 20 yıl boyunca birçok hizmetin yapıldığını, birçok eserin kazandırıldığını ülkenin dört bir yanında çalışmalar yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim kendi uçağımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızılelmalarımız gökyüzünde uçuşuyor, üstelik bunları yurt dışına satıyoruz. Uçak gemimizi yapıyoruz, yerli otomobilimizi ürettik. 'Yerli araba nerede' diyorlardı, şimdi çıkınca sesleri kesildi ağızlarını açmıyorlar. Doğal gazımızı bulduk, çok şükür büyüyen bir Türkiye var, üzerinde oyun kurulan değil artık oyun kuran bir Türkiye var."

- "Bizim ittifak ilkeler üzerinde kurulu bir ittifak"

Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak bizim için önemli, biz böyle bir ittifak kurduk. Bizim kumar masalarıyla işimiz yok, önüne gelen herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilerek devlet idaresi olmaz. 14 bin oy almış, 8-10 bin oy almış bazı şehirlerde temsilciliği olmayanlara cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vererek devlet idare edilmez. Bizim ittifak ilkeler üzerinde kurulu bir ittifak, bu vatanın gelişmesi Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmemiz için önemli bir ittifak. Karşı tarafta da bir ittifak var, sayısını şaşırdılar kaç tane var bilmiyoruz, 6 diyorlardı, sakladınız, masanın altında diyorduk 7 diyorduk şimdi 2 belediye başkanı sanki memleketlerine bir iş yapmışlar gibi cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdiler 9 oldu. Rastladıkları herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık teklif ederek devlet idaresine talip olan adamlar var, hayretle izliyoruz."

Özhaseki, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin diğerlerinin farklı olduğunu ve dünyanın da bu seçimi beklediğini dile getirdi.

Seçim sıradan bir seçim olmadığını, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların takip ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"ABD diye bir ülke var, 10 bin kilometre öteden gelip güney tarafa yığınak yapıp, milyarlarca dolar harcayıp orada bulabildiklerinin eline silah verip, dağa gönderip, kardeşliğimize kurşun sıkanlar, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışanların başındaki o 'coniler' kimi istemiyorlar, kime doğru okları çevirdiler; Recep Tayyip Erdoğan'a doğru biliyoruz biz. Dostuz dedikleri ve bize durmadan düşmanlık eden AB ülkeleri oklarını kime çevirdiler; Recep Tayyip Erdoğan'a ve ihtilal denemesiyle Türkiye'yi geriye götürmeye çalışan Amerika'nın kucağında oturan o şizofren yapı ve onun elemanları gece gündüz kime düşmanlık ediyorlar; Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar."

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'da seçimin önemine değinerek herkesten destek istedi.

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