Kars'ta hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda "Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin yakalanması için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelinin yeri tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yakalanan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.