Kars'ta hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin yakalanması için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelinin yeri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.