Kars'ta tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı iki öğrenciden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kars Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yalçın İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Nehir Y. (7) ile 3. sınıf öğrencisi Sude T.'ye (10), Yasin T. idaresinde plakası belirlenemeyen tır çarptı.

Öğrencilerden Nehir Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Sude T. ise sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen öğrencinin cenazesi otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza sonrası sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

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