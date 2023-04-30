Kars'taki silahlı sopalı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçede 25 Nisan'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavganın ardından kaçan şüpheliler T.A, A.A. ve D.B, polis ve jandarmanın çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Arpaçay ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada Cüneyt A. yaralanmış, kavgaya karışanlar daha sonra olay yerinden kaçmış, polis ve jandarma ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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