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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta geleneksel at yarışları düzenlendi

AA

Kars'ta geleneksel at yarışları düzenlendi

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde geleneksel at yarışları gerçekleştirildi.

İlçenin Karahamza köyünde geleneksel olarak yapılan yarışlara 7 at katıldı. Köylüler de yarışan atlara motosiklet ve araçlarla eşlik etti.

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki parkurda Çıplaklı köyünden Çetin Güneş'in "Jaguar" adlı atı birinci, Karahamza köyünden Erbay Yılmaz'ın "Kral" adlı atı ikinci, aynı köyden Erkan Akbaba'nın "Edo" adlı atı üçüncü oldu.

Yarışı birinci bitiren atın sahibi Güneş, "Kazasız belasız bir yarışı tamamladık, atım birinci oldu ama dostluğumuz kazandı, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Karahamza Atlı Spor Kulübü Başkanı Atila Akbaba da bu geleneğin devam etmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bizim için yarış önemli değil, önemli olan dost kazanmak, dostları çoğaltmak. Katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarış sonunda Karhamza köylüleri çevre köylerden gelen katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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