KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nda bugüne kadar 2 milyon 405 bin ton yük taşındı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle, 30 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan hat, ülkenin demir yoluyla dışa açılan ticaret yolu konumunda bulunuyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığı kesintisiz sağlanabiliyor.

Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresini 15 güne indiren demir yolu hattında, kullanılmaya başlandığı günden bu yana 2 milyon 405 bin ton yük taşındı.

- "Londra'dan kalkan bir demir yolu yükü, Pekin'e kadar gidebilir"

Hattın açıldığı dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AA muhabirine, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi'nin yapıldığı zaman "asrın projesi" olarak adlandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin demir yolu ağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Marmaray Projesi'nin yapılmasıyla birlikte Londra'dan kalkan yükler, Türkiye'de deniz altından kıtaları geçiyor, Kars'a kadar geliyordu ama Uzak Asya'ya gidemiyordu. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın yapılmasıyla Londra'dan kalkan bir demir yolu yükü, Pekin'e kadar gidebilir hale geldi. Demir yolu kıtalar arası anlamında kesintisiz hale geldi. Bu da ülkemizin demir yollarındaki fonksiyonunu çok daha güçlendirdi, ülkemizi bu anlamda merkez haline getirdi."

Hattın Kovid-19 salgını döneminde yük taşımacılığında önemli rol oynadığını dile getiren Arslan, kara yolu araçlarının sınır geçişleriyle ilgili sıkıntıların olduğu dönemlerde demir yoluyla kesintisiz taşımacılık yapıldığını söyledi.

- "Yükü çok kısa sürede götürerek avantaj sağlamış oldu"

Arslan, şunları kaydetti:

"Rusya'dan, Asya'dan Avrupa'ya gidecek ve limanlarımız, Akdeniz üzerinden uzak batıya gidebilecek tüm yükler, Bakü-Tiflis-Kars marifetiyle kıtalar arası yük hareketine uygun bir avantaja sahip oldu ki özellikle Pekin'den kalkan bir yük, Rusya'nın kuzeyini kullandığında, Avrupa'ya 32 günde gidebiliyor, denizi kullanıp Afrika tarafından gittiği zaman da 45-62 gün arasında gidebiliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu marifetiyle ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gittiğinde 12-15 gün sürüyor ki özellikle yükün hedef pazarına gitmesi adına sürenin bu kadar kısalması yük sahipleri açısından da ithalatçı, ihracatçı ülkeler açısından da çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla Bakü-Tiflis-Kars, seyahat sürelerini kısaltarak yükü hedef pazarına çok kısa sürede götürerek avantaj sağlamış oldu."

İkinci halka olan Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan Demir Yolu Hattı'nın projesinin de bittiğini söyleyen Arslan, "Ülkemizin hedefi orayı da yapmak. Orası da yapıldığı zaman hem Kars bir demir yolu üssü haline gelecek hem Kars-Tiflis-Bakü demir yolu, Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan ve Kars'tan Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya giden hat, kıtaları birbirine bağlamış olacak. Demir yolu taşımacılığı anlamında bir fonksiyon yerine getirmiş olacak. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, hizmete girdiği 30 Ekim 2017'den bugüne toplamda 2 milyon 405 bin ton yük taşıdı. Bu ihracat ve ithalat yükü çok önemli bir rakam. Sadece 2022 yılında 691 bin ton yük taşındı, dolayısıyla Bakü-Tiflis-Kars, artık milyonlar mertebesinde yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor." dedi.

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