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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, hızlı trenin Kars'a kadar geleceğini belirtti:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, hızlı trenin Kars'a kadar geleceğini belirtti:

KARS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Birkaç gün önce hızlı treni Ankara'dan Sivas'a kadar getirdik. Ankara-Sivas 2 saat. Artık Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a gelecek. Sadece Kars'a değil, Azerbaycan'ın göbeğine kadar gidecek, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Binali Yıldırım, Kars'ta Bahri Dağdaş Caddesi üzerinde bulunan partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında terörden arındırılmış bölgelerde tekrar terörün yaygınlaştırılması, hakim hale getirilmesi için oyun oynandığını söyledi.

Ülkeyi bölmeye, huzuru bozmaya çalışanlara, terör örgütüne karşı Kars'ın 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta vereceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kemal Bey'in adaylığıyla beraber ne oldu, PKK, dağdan, Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar. 'Millet İttifakı'nı destekleyelim, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim, eyalet sistemini getirelim.' Ülkemizi bölmeye çalışanlara, kardeşliğinizi bozmaya çalışanlara, huzurumuzu, güvenliğimizi yok etmeye çalışanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye hazır mısınız? 1. sandıkta Türkiye'nin, Kafkasların, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın ve Afrika'nın mağdur ve mazlum milletlerinin güvencesi, teminatı olan terörün korkulu rüyası Recep Tayyip Erdoğan'a oylarınızı verecek miyiz? Sandıkları patlatacak mıyız?"

- "Verdiğimiz sözü yaptık, dağ gibi hizmetleri ülkemizle buluşturduk"

Yıldırım, artık 500 bin kişinin hava yoluyla Kars'a geldiğini vurgulayarak, Doğu Ekspresi Treni'ne olan ilgiye de dikkati çekti.

Doğu Ekspresi sayesinde kente turistlerin geldiğine işaret eden Yıldırım, "Kars'ın ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kars'a lojistik merkezi, barajlar, köprüler, viyadükler yaptık mı? Yaparsa AK Parti yapar. Onlar ne diyor, 'sana söz', söz uçar, eser kalır. Biz sadece söz vermedik, verdiğimiz her sözü yaptık. Dağ gibi hizmetleri ülkemizle buluşturduk, Kars'ımızla buluşturduk." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde Türkiye'nin hep kardeş ülkenin yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ azatlığı için imdadına yetişen kardeş Türkiye oldu, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi, ümit ederiz ki şuradaki Ermeniler de aklı başına gelir, artık erişemeyeceği, hayallerinden vazgeçerler, Türkiye ile dostça yaşayıp ve ülkelerinin kalkınması için çalışırlar, o sınırımız da açılabilir. Biz Ermenistan sınırının da açılmasını istiyoruz ama bu Ermenistan'a kalmış bir şey, akıllarını başlarına alacaklar. Türkiye ile uğraşmak gibi Türkiye'yi rakip görmek gibi gülünç bir yolun çıkmaz yolu olduğunu artık görecekler ve sınırlar açılacak, ticaret gelişecek, Kars daha çok kalkınacak."

- "Geleceğimiz için kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz"

Yıldırım, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin başlamasına değinerek, "Birkaç gün önce hızlı treni Ankara'dan Sivas'a kadar getirdik. Ankara-Sivas 2 saat. Artık Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a gelecek. Sadece Kars'a değil, Azerbaycan'ın göbeğine kadar gidecek, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi demek ki birliğimiz, kardeşliğimiz, geleceğimiz, evlatlarımız için kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Bizim ayrışacak hiçbir konumuz yok. Dinimiz, rabbimiz, kitabımız, peygamberimiz bir, bize düşen bir olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızla ilelebet sonsuza kadar kardeşçe yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın, Serkant Aykul, İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ da katıldı.

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