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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi açılışında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi açılışında konuştu:

KARS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, " Bir yandan ülkemizi kalkındırırken, insanımızı güzel hizmetlerle buluştururken bir yandan da ülkemizi zayıflatmaya çalışan, bölmeye çalışan insanlarımızın canına kasteden mihraplarla da mücadele ettik ve elhamdülillah bunda da başarı sağladık." dedi.

Binali Yıldırım, Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi'nin açılışında, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlığı döneminde yurdun her köşesinde insana dokunan, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten işler ve hizmetler yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini açtıklarını bildiren Yıldırım, "Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Ovit ve Zigana Tüneli ile daha birçok mega projeyi açtık ama benim bu açılışlarda en çok heyecanlandığım konular sosyal yönü kuvvetli olan bu ve buna benzer projelerdir." dedi.

Yıldırım, AK Parti iktidarına kadar engellilerin yasası olmadığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Engellilere nasıl bir alan açılacak, neler yapılacak, toplumdaki statüleri ne olacak, sosyal devletin sorumluluğu neler olacak? Bunları tanımlayan bir yasa bile yoktu. Memleket ve insan sevdalısı Cumhurbaşkanı'mızın ilk yaptığı işlerden biri 2004'te bu yasayı çıkarmak oldu. Sonra belediyelerimizde, büyük şehirlerimizde, şu engelli rampalar dahi yoktu. Engelli insanlarımız sokağa çıkıp da bir yere gidemezdi. Gören göz projesi Bakanlığımız döneminde geliştirdiğimiz ve aynı zamanda ulaşımda, erişimde, hayatın her yerinde ben varım diye telefon şirketleriyle Telekom'la geliştirdiğimiz engelli insanlarımızı evlerinde istihdam edecek projeleri de o dönemde hayata geçirdik."

Herkesin engelli adayı olduğunu aktaran Yıldırım, 6 ay ciddi bir kaza geçirdiğini, 3 ay yatağa bağımlı kaldığını ve bu tecrübenin engellileri daha iyi anlamasına vesile olduğunu belirtti.

Yıldırım, engellileri istedikleri düzeye getirmek için önce zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğini aktararak, "Zihinlerdeki engel kalktıktan sonra artık engellilerimizle aramızda aynı şekilde sosyal hayatın ve çalışma hayatının içinde, sanatta, kültürde bulunabilirler." ifadesini kullandı.

- "Yolları, havaalanları, hastaneleri, okulları insanlar için yapıyoruz"

Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi'nde 50 gencin eğitim alarak, sanat öğreneceğini ve beceriler kazanacağını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"(İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) anlayışı bizim 20 yıllık mücadelemiz. Yolları, havaalanları, hastaneleri, okulları insanlar için yapıyoruz. Ne yaptıysak insan için. İnsan sevdası olmayan, insan sevgisi olmayanın memlekete hiçbir hayrı olmaz. Biz yaşatmayı önceleyen bir anlayışız ama bir yandan da insanların huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden dağlarda, ovalarda insanlarımızı katleden, askerimizi, polisimizi şehit eden bölücü terör örgütleri var. Bir yandan ülkemizi kalkındırırken, insanımızı güzel hizmetlerle buluştururken bir yandan da ülkemizi zayıflatmaya çalışan, bölmeye çalışan insanlarımızın canına kasteden mihraplarla da mücadele ettik ve elhamdülillah bunda da başarı sağladık."

Yıldırım, 14 Mayıs'taki seçimde tercihin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kazanımlarımızı yeni yüzyılda daha ileriye mi taşıyacağız, güvenle, istikrarla, güçlü iradeyle yolumuza devam mı edeceğiz yoksa geçmiş yıllardaki 70'li, 90'lı yıllardaki kargaşayı, kaosu ve insanların yarınına güvenle bakamadığı günlere mi döneceğiz. Bunun kararını vereceksiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hayatın en güzel yıllarını, içeride ve dışarıda milletin anlı ak, başı dik olsun diye ekibiyle gayret etti ve her seferinde sizin desteğinizi aldı." diye konuştu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ise devlet olarak, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Engelli kardeşlerimizin sorunlarını kendi sorunumuz bilip ona göre tedbirler alıyoruz, hizmetler yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yardım etmeye, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz, ailelere destek oluyoruz." dedi.

Açılışta, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ile28. Dönem Kars Milletvekili adayı olan Yunus Kılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Kars Gündüz Engelli Bakım Merkezi'nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi, merkezi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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